Uruguay, compie 55 anni la radio "Voce dei calabresi" -2

Roma, 18 apr. -

Erano anni d`oro . Nel 1963, l`Uruguay andava a gonfie vele, un paese ancora pieno di connazionali nati in Italia. Il senso di appartenenza era fortissimo e fu così che nacque l`Associazione Calabrese di Montevideo, ora nella sede "de la calle Rodeau" 1969. Questa associazione, che superò i 1000 soci tanti anni fa, subito contrattò uno spazio nella Radio Clarìn con la conduzione di uno dei fondatori, Abruzzini, che, assieme a una dozzina di corregionali, volle trasmettere informazione, cultura e tanto amore per la Regione.

Il pregio de LA VOCE DEI CALABRESI è che, in 55 anni di vita, non è stata mai spenta. Oggi la trasmissione viene messa in onda da Radio Centenario, tutte le domeniche, dalle 12 alle 13. Domenica, ora di pranzo, con migliaia di calabresi e non calabresi che ancora ascoltano le vecchie canzoni regionali, un breve Giornale Radio con notizie dall`Italia e concorsi a premi.(Segue)