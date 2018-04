Libia, convoglio Umhcr raggiunge sfollati nel sud del Paese -3

Roma, 20 apr. - In Libia, attualmente sono più di 184.000 le persone sfollate all`interno del paese bisognose di assistenza umanitaria e 368.000 sono coloro che di recente hanno fatto ritorno alle proprie case. L`UNHCR continua a operare nel loro interesse e a fornire assistenza finché non si arriverà a individuare soluzioni durature, compreso il ritorno a casa su base volontaria, in condizioni di dignità e sicurezza.

Per rispondere ai bisogni di oltre mezzo milione di libici costretti ad abbandonare le proprie case a causa della guerra, negli ultimi mesi l`UNHCR ha rafforzato la propria capacità di azione e le risorse del 300 percento.