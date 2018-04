Libia, convoglio Umhcr raggiunge sfollati nel sud del Paese -2

Roma, 20 apr. - Tuttavia, all`inizio di questa settimana, la popolazione locale ha iniziato a utilizzare le strade principali da Sabha a Murzuk. Ciò ha dato all`UNHCR un margine di manovra per consegnare urgentemente beni di prima necessità alla città di Murzuk, dove mercoledì 18 aprile 370 famiglie sfollate hanno finalmente ricevuto gli aiuti necessari.

La popolazione libica sfollata a sud ha estremo bisogno di alloggi adeguati e di beni di base tra cui kit per l`igiene, materassini, materassi e set da cucina. A peggiorare le cose, l`accesso umanitario a queste zone della Libia è stato limitato per settimane e la situazione rimane estremamente instabile. Molti hanno cercato rifugio nelle scuole locali, negli ospedali e in altri edifici pubblici. (Segue)