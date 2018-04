Libia, convoglio Umhcr raggiunge sfollati nel sud del Paese

Roma, 20 apr. - Nel corso della settimana, l`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è riuscito a consegnare aiuti d`emergenza a centinaia di famiglie libiche costrette a fuggire nella città di Murzuk, nel sud della paese. In questa regione della Libia le persone hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria in quanto i recenti scontri tra gruppi armati all`interno e nei pressi della città di Sabha, situata a circa 760 km a sud di Tripoli, hanno costretto circa 1.900 famiglie a fuggire dalle proprie case.

Il convoglio UNHCR con gli aiuti di emergenza è partito dalla capitale Tripoli il 4 aprile. I sette camion carichi di beni di primo soccorso sono riusciti a raggiungere Sabha il giorno seguente, dove gli operatori UNHCR hanno distribuito aiuti umanitari a 850 famiglie sfollate. L`accesso a Murzuq e Oubari, più a sud, era inizialmente bloccato per ragioni di sicurezza e gli aiuti sono stati trattenuti a Sabha.(Segue)