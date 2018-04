Slovacchia, delitto Kuciak, rimane in carcere Vadalà -3

- Il nome di Vadalà era stato associato a febbraio al caso dell`omicidio in Slovacchia del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. Arrestato per alcuni giorni, era stato poi liberato, in quanto gli inquirenti non avevano trovato elementi a suo carico.

I sospetti erano nati dal fatto che Kuciak era stato ucciso mentre indagava sulle attività di un gruppo di imprenditori italiani in Slovacchia, con sospette connessioni con la malavita calabrese, e in particolare sui legami fra lo stesso Vadalà e alcuni stretti collaboratori del premier slovacco Robert Fico. Quest`ultimo a seguito del clamore suscitato dall`assassinio di Kuciak, si è dovuto dimettere.