Slovacchia, delitto Kuciak, rimane in carcere Vadalà

Roma, 20 apr. - Rimane in carcere in Slovacchia l`imprenditore calabrese Antonio Vadalà, sospettato a febbraio di essere coinvolto nell`omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, poi nuovamente arrestato a metà marzo per traffico di droga, su richiesta della procura di Venezia.

A stabilirlo oggi è stato il tribunale di Kosice, che ha confermato la misura restrittiva in carcere, prima che scadessero i termini della precedente custodia cautelare e che Vadalà venisse rimesso in libertà. Il tutto in attesa che si concluda la procedura attivata dalla autorità giudiziaria italiana che ha avanzato la richiesta di estradizione. (Segue)