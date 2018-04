Spagna, con dissoluzione Eta conflitto basco diventa politico -4

Roma, 20 apr. - Difficile quindi pensare che possa darsi una confluenza fra la sinistra "abertzale" più radicale e il nazionalismo conservatore simile a quello avvenuto in Catalogna, dove l'indipendenza gode ormai di un appoggio sociale ben maggiore di quanta ne abbia mai avuta nei Paesi Baschi: ma da oggi i discendenti di Batasuna diventano una forza politica pienamente legittima con cui gli altri partiti dovranno fare i conti.

Al di là dell'indipendenza, le rivendicazioni di carattere politico e sociale non mancano: il riavvicinamento dei detenuti, una possibile amnistia per i reati non di sangue, il reinserimento sociale degli ex terroristi che abbiano scontato la pena: tutte questioni sulle quali fino ad oggi Madrid ha mantenuto il silenzio, limitandosi a chiedere lo scioglimento dell'Eta senza condizioni.