Spagna, con dissoluzione Eta conflitto basco diventa politico -3

Roma, 20 apr. - In questa chiave, la sua sparizione potrà finalmente dare all'ala politica dell'indipendentismo basco - che, al contrario di quanto accadeva in Irlanda del Nord con l'Ira, era succube di quella militare - la possibilità di prendere finalmente l'iniziativa, trasformando le proprie rivendicazioni in una questione puramente politica.

Che ciò porti a qualche risultato concreto, è tutt'altro paio di maniche: prima di tutto, a oggi Euskadi gode del più ampio grado di autonomia all'interno dello Stato spagnolo, e il suo unico timore è che la crisi catalana provochi una reazione accentratrice da parte di un governo o dominato dalla destra unionista.

L'indipendentismo infatti non ha mai superato, neanche nell'epoca migliore, il 30% dell'elettorato - diviso più o meno equamente fra "unionisti" e non - e l'autonomismo conservatore del Pnv, al potere quasi ininterrottamente dal 1978, preferisce di gran lunga rimanere all'interno della Spagna - ovviamente con tutti i privilegi attuali - che non rincorrere una chimera che, nel caso di Euskadi, sarebbe difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. (Segue)