Spagna, con dissoluzione Eta conflitto basco diventa politico -2

Roma, 20 apr. - Per anni - forti della "legittimità" data loro dalla lotta armata contro la dittatura franchista - l'Eta sfruttò i Paesi Baschi francesi come rifugio sicuro per la propria dirigenza; solo a partire dagli anni Novanta Parigi (temendo forse il contagio dell'autonomismo basco) iniziò a cooperare con Madrid in una serie di operazioni congiunte che portarono a centinaia di arresti e alla decapitazione progressiva dei quadri dirigenti "etarra".

Il secondo e più decisivo, interno, è la progressiva perdita di sostegno sociale all'interno degli stessi Paesi Baschi: da "gudaris" (combattenti) e "liberatori" i membri dell'Eta finirono con l'essere considerati terroristi e criminali puri e semplici, man mano che cresceva l'autonomia politica e finanziaria della regione.

In sostanza, l'Eta è divenuta non più uno strumento per ottenere l'indipendenza (agli occhi della minoranza più radicale) o per fare pressioni su Madrid (come la considerava il nazionalismo conservatore, che anche in questo caso spesso sceglieva un silenzio complice sulle attività dell'organizzazione), ma un fattore di divisione nella società e un rischio per i progressi autonomici dei Paesi Baschi. (Segue)