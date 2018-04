Spagna, con dissoluzione Eta conflitto basco diventa politico

Roma, 20 apr. - L'ormai imminente dissoluzione del'Eta apre una nuova era nel conflitto basco, riportandolo nell'alveo della discussione esclusivamente politica e mettendo fine a oltre mezzo secolo di violenze e terrorismo.

Il messaggio di scuse alle vittime - ma, si noti, indirizzato solo a quelle "non direttamente coinvolte nel conflitto", ovvero escludendo parlamentari, militari o membri delle forze di sicurezza spagnole - costituisce infatti l'ultimo passo prima dello scioglimento definitivo del gruppo, piegato non tanto dalla "forza dello stato di diritto", come afferma il governo di Madrid, quanto da altri due importanti fattori a lungo termine.

Il primo, esterno, è la cooperazione tra Spagna e Francia: per decenni le autorità francesi avevano chiuso un occhio, se non entrambi, sulle attività dell'Eta nel proprio territorio; essenzialmente logistiche, anche se non mancarono assalti ad arsenali e altre azioni mirate ad ottenere armi e munizioni.(Segue)