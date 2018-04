M.O., video contraddice critiche Israele contro stampa a Gaza -2

Gerusalemme, 20 apr. - Le tensioni hanno il loro apice al venerdì, giornata di preghiere e riposo settimanale per gli abitanti di Gaza. Il 13 aprile, l'esercito israeliano ha postato una foto scattata da lontano e che mostra le pericolosa vicinanza fisica tra giornalisti e "terroristi". Mostra in particolare un reporter con una macchina fotografica sul treppiedi tra i manifestanti, tra i quali un uomo in stampelle. Ai loro piedi, un altro uomo con la kefia tende il braccio in direzione di Israele.

"Un terrorista impugna un sospetto ordigno esplosivo, con giornalisti e un handicappato appena dietro di lui", ha scritto l'esercito sui social network. L'esercito si basa su questa considerazione per "mettere in guardia le persone presenti sui luoghi delle violenze perchè sono usate per nascondere azioni di terrorismo". L'esercito accusa costantemente Hamas, con cui ha combattuto tre guerre dal 2008, di servirsi della popolazione civile, delle Nazioni Unite o della stampa per coprire i suoi tumulti contro Israele. Ma è a sua volta chiamato in causa per uso eccessivo della forza. (fonte AFP)