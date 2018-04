M.O., video contraddice critiche Israele contro stampa a Gaza

Gerusalemme, 20 apr. - L'esercito israeliano ha pubblicato la scorsa settimana una foto per dimostrare che i giornalisti che seguono le manifestazioni dei palestinesi a Gaza servono, forse consapevolmente, da scudi umani.

Un video e la testimonianza di un giornalista sul campo descrivono però un'altra realtà. La Striscia di Gaza, incastrata tra Israele, l'Egitto e il Mediterraneo e controllata dal movimento fondamentalista islamico Hamas - considerato da Israele un'organizzazione terroristica - è in preda dal 30 marzo a massicce manifestazioni di palestinesi.

Alcuni dimostranti sfidano la morte avvicinandosi alla frontiera per lanciare ordigni o spingere pneumatici in fiamme verso i soldati israeliani appostati nella zona della barriera di sicurezza. Questi ultimi vigilano per fermare ogni intrusione sul loro territorio. (fonte AFP)(Segue)