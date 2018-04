Governo, Berlusconi: M5s li prenderei a Mediaset a pulire cessi

Campobasso, 20 apr. - E' proseguito a Casacalenda (Campobasso) l'attacco frontale ai Cinquestelle di Silvio Berlusconi durante la giornata di chiusura di Forza Italia in Molise.

Berlusconi, che già in mattinata a Larino aveva definito il movimento Cinquestelle `il partito dei disoccupati che predica solo l'invidia sociale' è andato giù ancora più duro dicendo, riferendosi ai Cinquestelle: "È gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Stasera la chiusura di una campagna elettorale rovente a Campobasso, dove ci sarà anche la chiusura dei Cinquestelle.