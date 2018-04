Thomsen (Fmi):Europa gode di crescita robusta, ma mancano riforme

New York, 20 apr. - "L'Europa sta godendo di una crescita robusta, ma troppi Paesi non stanno approfittando del momento" attuale positivo per fare le dovute riforme. Lo ha detto Paul Thomsen, direttore del dipartimento Europeo del Fondo monetario internazionale. Parlando durante una conferenza stampa nell'ambito dei lavori primaverili dell'istituto, in corso a Washington, Thomsen ha spiegato che la metà circa delle revisioni al rialzo delle stime di crescita del Fondo per l'Eurozona è dovuta agli investimenti, "che potrebbero restare una fonte di spinta andando avanti".