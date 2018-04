Tim: giudice si riserva su ricorso, decisione attesa lunedì -3

Milano, 20 apr. - Secondo i legali di Tim e Vivendi, uno dei nodi che il giudice milanese dovrà sciogliere, in caso di rigetto del ricorso, è la durata del nuovo consiglio di amministrazione. La questione, stando a quanto si è potuto apprendere (le cause civili si svolgono sempre a porte chiuse), è stata affrontata questa mattina in udienza. Se il ricorso di Tim e Vivendi venisse bocciato, i 6 consiglieri proposti da Elliott potrebbero venir nominati dall'assemblea dei soci di martedì 24. Ma, in questo scenario, non è stato chiarito (e su questo le parti pretendono risposte) se il loro incarico durerà soltanto fino all'assemblea del 4 maggio oppure fino alla scadenza naturale del board prevista tra un biennio.