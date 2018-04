Salvini: aspettiamo Mattarella, poi prendiamo in mano situazione

Rho (Mi), 20 apr. - "Non ho sentito Berlusconi e non credo di sentirlo. L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, conversando con i giornalisti tra i padiglioni del Salone del Mobile. "Fino alle 15.15 sarò qua al Salone, poi dalle 15.30 farò un giro di telefonate e faremo le nostre proposte", ha aggiunto.

A chi gli ha chiesto un commento sull'annuncio del presidente Mattarella, che si prenderà due giorni di tempo, Salvini ha replicato: "Bene, meglio". E ha aggiunto: "Siamo la prima forza della maggioranza, non staremo a guardare. Aspettiamo Mattarella e prenderemo in mano la situazione".

Con chi il governo se non il PD? "Togliete il PD e vedete cosa resta"", ha replicato Salvini.