Romania, aziende a capitale italiano prime contro corruzione

Roma, 20 apr. - La consegna dell'importante documento, da parte di Alessandro Romei (RINA EMEA Senior Director Certification) al CEO di WIN MAGAZIN Carlo Barban, si è svolta presso gli uffici della Società del Gruppo italiano IGD in Bucarest. L'attività certificata è quella di "Rental, property, asset and facility management", core business del Gruppo.

Un obiettivo finale ambizioso e significativo, risultato di un articolato processo di verifica condotto da un pool di Auditor RINA, che ha interessato l`azienda nella sua completezza, su una tematica sempre più spesso di grande attualità e soprattutto sensibilità pubblica, anche in Romania. Trattasi, infatti, del primo Certificato ACCREDITATO per la ISO 37001 rilasciato ad una Azienda in Romania, sicuramente destinato a fare da precursore per tanti altri che arriveranno in tempi molto brevi, sia nel settore pubblico che in quello privato.

La crescente consapevolezza dei danni causati dalla corruzione, meno investimenti e meno competività a discapito dell'occupazione, ha sollecitato la definizione di strategie e azioni tese a ridurne il rischio e gli impatti, anche tenendo conto dell'utilità di disporre di uno strumento normativo transnazionale di contrasto ai fenomeni corruttivi di fronte alla globalizzazione del crimine. La Norma ISO 37001 è l`unico standard riconosciuto nel mondo utilizzabile per certificare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che specifica le misure e i controlli adottabili da un'organizzazione per monitorare le proprie attività aziendali ed incrementare l'efficacia di prevenzione del fenomeno di corruzione.

Nel consegnare il certificato, Alessandro Romei, EMEA Senior Director Certification del RINA ha affermato - "Siamo lieti e onorati di consegnare questo prestigioso certificato a WIN MAGAZIN che si distingue per la lungimiranza e la costanza dimostrate nel perseguire questa certificazione di eccellenza per la propria struttura locale. Come RINA, siamo poi davvero soddisfatti di vedere rafforzata la nostra leadership nella Certificazione, sia a livello Nazionale sia in un settore che è molto importante e sentito, quale quello della Anti-Corruzione."

RINA è presente in Romania dal 2006 e offre una vasta gamma di servizi di certificazione, conformità, ispezione e formazione. Grazie all'acquisizione di due dei principali enti di certificazione locali, Simtex e ISCIR CERT, è diventato il primo ente di certificazione in Romania, è inoltre notificato alla Commissione Europea per lo svolgimento dell' attività di certificazione e verifica nell'ambito regolamentato, ed e' in grado di offrire servizi integrati sia in Romania che nei paesi vicini. RINA Romania fa parte di RINA, un gruppo multinazionale con oltre 3.700 dipendenti e 170 uffici in oltre 65 paesi.

Ricevendo il certificato, Carlo Barban, CEO WIN MAGAZIN, ha commentato: "Siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto un tale prestigioso ed innovativo riconoscimento, che prova la conformità dei nostri processi ai migliori standard internazionali per il settore e dimostra, ancora una volta, il nostro impegno a lavorare trasparentemente. L'integrità é sempre stata parte essenziale della visione e della cultura del gruppo IGD, motivo per cui, in mancanza di un'adeguata normativa a livello locale, abbiamo volontariamente deciso di intraprendere questa sfida".

Win Magazin (Winmarkt) è una delle reti più estese di centri commerciali in Romania. Il portafoglio di Winmarkt è composto da 14 centri commerciali, situati in posizioni centrali in 13 città, tra cui 12 capoluoghi di contea e un edificio per uffici a Ploiesti. I centri commerciali Winmarkt sono stati costruiti nel centro delle città per rappresentare la principale destinazione commerciale e il punto d'incontro per gli abitanti. La rete di centri commerciali Winmarkt è stata acquisita nel marzo 2008 da IGD, società quotata italiana sulla borsa di Milano.