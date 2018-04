Tim: giudice si riserva su ricorso, decisione attesa lunedì

Milano, 20 apr. - E' attesa al massimo per lunedì prossimo la decisione del giudice civile di Milano sul ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal cda di Tim e dall'azionista di maggioranza Vivendi contro la decisione del collegio dei sindaci del gruppo di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile prossimo con le richieste del fondo statunitense Elliott. Il giudice Elena Riva Cagnola si è riservato di decidere non solo nel merito del contenzioso ma anche su tutte le richieste presentate dalle parti in causa nell'udienza di oggi che ha richiesto una discussione di quasi tre ore.