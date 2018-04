Roma, 20 apr. - "Ho cercato di dare un seguito a quello che nel centrodestra chiedeva la Lega", ovvero partecipare ad un governo con M5s, "pensando che potesse essere utile che le nostre competenze facessero parte di una squadra di inefficienti, ma mi sono convinto che questi M5s sono un pericolo per l'Italia e va evitata assolutamente una loro presa del potere". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in un passaggio di un comizio in Molise rilanciato da SkyTg24.