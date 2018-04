Tim, Asati voterà a favore di Elliott: farà interesse di tutti

Milano, 20 apr. - Perché Asati nell'assemblea di Tim del 24 aprile voterà a favore di Elliott. In un comunicato l'associazione dei piccoli azionisti di Tim elenca in 11 punti le proprie motivazioni.

"Perché stimiamo che i suoi consiglieri indipendenti lo siano veramente seguendo l'interesse di tutti gli azionisti e non solo dell'azionista di controllo - è la prima ragione - Perché il titolo Tim ha continuato avuto ad avere negli ultimi anni un rendimento fortemente negativo, aumentato solo dopo l`ingresso di Elliott di circa il 20%". Perché Tim, prosegue Asati, "ha proposto la societarizzazione della rete mantenendone però il 100% mentre Elliott ha proposto l`apertura del capitale in linea con quanto noi stessi avevamo proposto".

"Tutti gli azionisti di controllo dopo la privatizzazione per oltre 20 anni hanno tenuto fuori sia dal cda sia dal collegio sindacale rappresentanti dei piccoli azionisti, non seguendo l`esempio delle più importanti aziende europee del settore quali DT e Orange", rivendica ancora Asati, che si dice invece convinta che "i consiglieri proposti da Elliott ci ascolteranno su questo tema". Poi l'associazione accusa: "invece di ascoltarci come sempre è stato fatto dal 2007 da Galateri, Bernabé, Patuano e tutti i top manager dell`epoca, la Tim rappresentata da Arnaud de Puyfointain, Recchi e Cattaneo ci ha citato in giudizio chiedendo un risarcimento di 1 milione di euro per le critiche rivolte da Asati alla loro gestione di Tim".

Perché, prosegue ancora Asati, "siamo sicuri che i consiglieri nominati da Elliott non percorreranno operazioni tra parti correlate di notevoli importanza cercando di marcarle come di minore rilevanza, cosa che invece Vivendi ha fatto".