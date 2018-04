Tesoro, Iacovoni: Btp Italia a 8 anni assicura rendimenti positivi

Roma, 20 apr. - "Una delle novità odierne è la nuova emissione del Btp Italia con scadenza a 8 anni, la scelta della scadenza è stata fatta per assicurare dei rendimenti reali che non siano negativi come accadrebbe con una emissione a sei anni". Lo ha spiegato, nel corso del briefing con la stampa, il Davide Iacovoni, nuovo responsabile del Debito Pubblico.

Il Btp Italia esprime rendimenti reali in quanto le cedole semestrali sono indicizzate al tasso di inflazione annuale. Dall'avvio delle emissioni del Btp Italia sono stati collocati complessivamente 132 miliardi.