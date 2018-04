Tesoro, Iacovoni: riaperta la strada per Global bond in dollari

Roma, 20 apr. - Il Tesoro potrebbe tornare a collocare titoli del debito pubblico denominati in dollari.

"Non c'è ancora alcun programma di emissione. Però il decreto di fine dicembre sulla collateralizzazione (con marginazione in contanti a cadenza bisettimanale, Ndr) delle posizioni in derivati riapre una finestra sulle emissioni in valuta, con la possibilità di cross currency swap (per coprire il rischio di cambio, Ndr) a costi contenuti. Sui nuovi contratti derivati, prevediamo solo l'uso della copertura del rischio di cambio", ha spiegato Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico, in un briefing con la stampa.

"Per questo nelle linee guida abbiamo annunciato l'intenzione di valutare emissione global in dollari. E' una occasione per attrarre nuovi clienti. Una storia che si era interrotta nel 2010" a causa della crisi del debito sovrano dell'Eurozona, ha sottolineato il responsabile del debito pubblico.

Peraltro lo strumento della collateralizzazione, "consente di avere un maggiore potere anche nelle negoziazioni delle clausole di estinzione anticipata del contratto in derivati" ha detto Iacovoni, in quanto le due controparti possono già contare sulla garanzia assicurata dalla marginazione.

Clausole di estinzione anticipata che rimangono molto sfumate nel tempo, per i derivati già in essere, la prima è nel 2025, la seconda nel 2032.