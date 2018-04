Roma, 20 apr. - Il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera potrebbe arrivare a compimento "in sei anni", ha poi spiegato Donnarumma. "Dopo il tavolo di lavoro con gli enti locali - ha aggiunto - partirà l'iter per l'identificazione delle soluzioni e poi la gara. Da oggi alla gara saranno necessari un paio d'anni e poi 4 anni per la realizzazione dei lavori. Possiamo dire che da oggi a sei anni l'acquedotto potrebbe essere realizzato".