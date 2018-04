Ex premier Manuel Valls pensa a candidatura a Barcellona

Parigi, 20 apr. - L'ex Primo ministro francese Manuel Valls ha annunciato che intende candidarsi per il comune di Barcellona alle elezioni del 2019 per il partito di centro destra Ciudadanos.

"Ci riletterò", ha dichiarato Manuel Valls all'emittente pubblica Tve intervistato da un giornalista catalano. Parlando del suo impegno contro il separatismo in Catalogna ha spiegato di essersi coinvolto in questo dibattito "in quanto figlio di catalano, nato a Barcellona, perché voglio dare anche alla Catalogna e alla Spagna quello che mi hanno dato: le mie origini, è anche una forma di generosità". "Mi sono coinvolto in questo dibattito come europeo perché le conseguenze per l'Europa (del separatismo catalano, ndr) sono molto importanti", ha aggiunto. "Si mi interesserebbe rimanere in questo dibattito politico e intellettuale. Posso andare più lontano? Ci rifletterò".

"Ciudadanos è aperto alla presenza di persone come Valls nelle nostre liste", ha dichiarato poco dopo Albert Rivera, capo di Ciudadanos, principale forza d'opposizione agli indipendentisti in Catalogna che ha anche il vento in poppa nei sondaggi a livello nazionale.