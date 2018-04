Roma, 20 apr. - "Leggo di un governo di centro destra che si cerca i voti in parlamento rivolgendosi anche al gruppo misto. Lo dico in chiaro: indisponibile. Non è tempo di soluzioni ingarbugliate figlie di stampelle provvisorie. Serve la politica per sbrogliare la matassa". Lo scrive in un tweet il segretario del Psi e vice presidente del gruppo Misto al Senato, Riccardo Nencini.