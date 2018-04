Roma, 20 apr. - "Noi non tradiamo. Manteniamo la parola data e gli impegni presi con gli alleati e soprattutto con i cittadini italiani. Ci siamo presentati al voto come forza antitetica al Pd quindi ribadiamo la nostra contrarietà a qualunque forma di collaborazione con il partito dello scandalo Etruria e delle porte aperte ai clandestini". Lo afferma in una nota Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato.