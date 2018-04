Governo, portavoce Casellati: non ha mai proposto ministri Fi

Roma, 20 apr. - "Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, durante il colloquio con la delegazione del Movimento cinque stelle, il presidente Alberti Casellati non ha mai proposto ministri di Forza Italia, non essendo questo il ruolo a lei assegnato dal Capo dello Stato. I nomi, fatti solo a titolo di esempio, avevano l'unico scopo di chiarire la differenza tra ministri politici e 'ministri di area', così come emerso durante le consultazioni". Lo dichiara in una nota il portavoce del Presidente del Senato, Massimo Perrino.