Presidenziali turche: Vienna non vuole meeting elettorali ... -2

Vienna, 20 apr. - Lo scrutinio segnerà l'entrata in vigore della maggior parte delle misure che rafforzano le prerogative del capo dello Stato, adottate in un referendum costituzionale nell'aprile 2017, prevedendo la scomparsa della carica di Primo ministro.

Nel corso della campagna per questo referendum, i ministri turchi avevano tentato di partire alla conquista del sostegno della diaspora turca nei Paesi in cui questa comunità è fortemente radicata come Germania, Austria e Paesi Bassi. Questi Paesi avevano tuttavia vietato i numerosi meeting organizzati sul loro territorio provocando forti tensioni con il potere turco. Erdogan aveva in questa occasione paragonato il governo tedesco al regime nazista.