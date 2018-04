Presidenziali turche: Vienna non vuole meeting elettorali in Austria

Vienna, 20 apr. - Il governo austriaco del cancelliere conservatore Sebastian Kurz, contrario all'adesione della Turchia all'Unione europea, ha espresso l'intenzione di impedire ai responsabili politici turchi di fare campagna in Austria prima delle elezioni turche di giugno in Turchia.

"Il potere turco, sotto Erdogan, tenta da anni di strumentalizzare le comunità di origine turca in Europa", ha dichiarato oggi il cancelliere Kurz sulla radio pubblica Ö1. "Gli eventi della campagna elettorale turca in Austria sono indesiderabili e non li autorizzeremo più", ha aggiunto il leader di 31 anni.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha convocato mercoledì scorso elezioni presidenziali e legislative anticipate per il 24 giugno, ovvero un anno e mezzo prima della data prevista, dove cercherà un nuovo mandato dai poteri considerevolmente rafforzati. (segue)