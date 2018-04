Tim, Vivendi: no a Elliott nel contenzioso, è illegittimo

Milano, 20 apr. - Vivendi si schiera contro la richiesta del fondo Elliott di entrare a fare parte del contenzioso civile intentato dal cda di Tim contro la decisione del collegio dei sindaci del gruppo di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile prossimo con le richieste del fondo statunitense.

I legali del gruppo francese che fa capo a Vicent Bollorè hanno sollevato un'eccezione di legittimità sull'istanza formalizzata dai legali dello studio milanese Erede Bonelli Pappalardo di far intervenire Elliot nel procedimento associandosi alla parte in causa rappresentata dai sei sindaci presenti in udienza. Il cda di Tim si è rimesso invece alle decisioni del giudice civile milanese Elena Riva Crugnola. In rappresentanza del board si è presentato in udienza anche il consigliere Franco Bernabè che però ha lasciato aula senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.