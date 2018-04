Boldrini: contro bullismo urge educazione civica digitale a scuola

Roma, 20 apr. - "'Ti sciolgo nell'acido', 'Te mando all'ospedale professore'. Questo è il linguaggio che hanno utilizzato alcuni studenti nei confronti dei loro professori. Un fenomeno che sta diventando insopportabile: pare che dall'inizio dell'anno ogni quattro giorni un insegnante venga aggredito da un suo allievo. La nuova frontiera della spettacolarizzazione consiste nel bullizzare un professore, riprendere tutto con un video sul telefonino e postare l'impresa in rete, nella speranza di procurarsi tante visualizzazioni. Anche per questo da anni sostengo la necessità di introdurre nelle scuole progetti di educazione civica digitale". Lo afferma in una nota Laura Boldrini di Leu.

"Certi atteggiamenti degli studenti - conclude - non possono più essere tollerati, in alcun modo: i docenti vanno sostenuti e valorizzati. A loro va garantita sicurezza nelle aule e il rispetto dei ragazzi e delle famiglie".