Berlusconi contro governo di responsabilità:non so a cosa porta

Campobasso, 20 apr. - "Un governo di responsabilità non so nemmeno a cosa possa portare in questo momento. Sarei favorevole a un Governo di centrodestra e basta". È la sintesi di Silvio Berlusconi in Molise da oggi per chiudere la campagna elettorale, alla domanda de cronisti sulla possibilità di un governo di responsabilità. Berlusconi ha posto invece l'accento solo su un governo di centrodestra aperto peró a rappresentanti del Pd e dei gruppi misti e smarcandosi in sostanza anche da chi nella Lega e in Fratelli d'Italia `ha posto un no deciso al Pd'.