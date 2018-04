Roma, 20 apr. - Il Pd chiude sul nascere alla possibilità di governo centrodestra-dem auspicata dal presidente Fi Silvio Berlusconi. "Salvini stia tranquillo, il Pd non pensa minimamente di poter sostenere un governo della Lega e del centrodestra. Dopo 50 giorni il teatrino messo in piedi da chi ha vinto le elezioni, sta diventando davvero indecoroso", ha affermato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, in una dichiarazione.