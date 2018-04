Acea, Donnarumma: possibile nostro ingresso in...-rpt

Roma, 20 apr. - Acea potrebbe entrare nella distribuzione del gas. Lo ha annunciato l'ad, Stefano Donnarumma, aprendo l'assemblea degli azionisti. "Stiamo valutando un possibile ingresso di Acea nella distribuzione del gas. E' noto che questa è una fase in cui si stanno svolgendo delle gare. La nostra intenzione - ha detto - è di valutare con attenzione questo settore che significherebbe per noi aggiungere una fetta di attività regolate al nostro business".

"E' noto che Roma non va a gara ma pensiamo all'Umbria, alla Toscana e alla Campania. Può essere un modo per avvicinarci a utenti che non hanno un buon servizio", ha aggiunto l'ad.

Rbr