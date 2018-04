Salvini: non mi interessa fallimento Bersani, io voglio provarci

Rho (Milano), 20 apr. - Non teme di fare la fine di Bersani? "Non mi interessa. La gente mi cheide di fare in fretta, di andare avanti, mi hanno votato per provarci. Io ci provo. Se va bene va bene altrimenti saranno più bravi altri". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato dai giornalisti al Salone del Mobile.

A chi gli ha chiesto se giocherà da solo, Salvini ha replicato: "No, continuo a ribadire testardamente che il voto degli italiani va rispettato. Quando riprendono i capricci e gli insulti tra Forza Italia e Movimento 5 stelle non va bene, quando qualcuno dice che un terzo degli italiani non ha capito, non va bene".