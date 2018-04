Acea, ok assemblea a bilancio 2017: a Roma 68,4 mln da dividendo

Roma, 20 apr. - Via libera dall'assemblea degli azionisti di Acea al bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 180,7 mln in calo del 31,1%. L'assemblea ha dato l'ok alla distribuzione del dividendo a valere sul bilancio 2017 pari a 63 centesimi. Al comune di Roma socio della multiutility con il 51% del capitale va un 'assegno' di 68,4 milioni di euro in dividendi. A Suez che ha il 23,33% va un monte dividendi pari a 31 mln mentre a Caltagirone 6,7 mln. Il pagamento del dividendo sarà il 22 giugno con stacco cedola il 18 giugno.