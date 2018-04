Roma, 20 apr. - Atlantia non corre il rischio di cambiare il proprio baricentro anche dopo l'accordo su Abertis. Lo ha detto l'ad del gruppo, Giovanni Castellucci, intervenendo in assemblea.

"Non c'è questo rischio - ha detto -. Noi in Italia, a Roma, manterremo il nostro baricentro. Non ho nessun dubbio in proposito".