Salvini:sono pronto allo scrollone, aspetto decisioni Mattarella

Rho (Milano), 20 apr. - "Sbaglia Berlusconi quando dice che gli italiani votano male e sbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e il governo lo fa senza la Lega". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo alla domanda dei giornalisti al Salone del Mobile. "La mia pazienza è finita. Aspetto rispettosamente, dopo le scelte del presidente della Repubblica, mi metterò direttamente a disposizione. Non so se è politicamente corretto, se per prudenza dovrei aspettare", ha aggiunto, ma "gli imprenditori non hanno tempo per questi riti della politica. Se serve a dare uno scrollone sono pronto".

A chi gli ha chiesto con quali voti pensa di formare un governo, Salvini ha replicato: "Sicuramente non li chiedo al Pd". "Ho sempre chiarito a Berlusconi - ha proseguito - che non voglio avere a che fare con il Pd di Renzi e Banca Etruria. Mi spiace che invece di costruire ci sia gente che pensa a distruggere anche nel centrodestra. Ribadisco che il voto degli italiani va rispettato, altri non lo fanno come quando Berlusconi apre al Pd e ritiene che un terzo degli elettori" non abbia capito".