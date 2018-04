In aula Senato cerimonia premiazione "Vorrei una legge che..."

Roma, 20 apr. - L'Aula di Palazzo Madama ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione degli Istituti vincitori della decima edizione di "Vorrei una legge che..." per l'anno scolastico 2017-2018, iniziativa promossa dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Senatore Questore Antonio De Poli, in rappresentanza del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha consegnato i premi insieme alla Ministra Valeria Fedeli.

L'iniziativa si rivolge ai bambini dell'ultimo anno della scuola primaria (quinta elementare) e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media). Il bando di concorso prevede che le classi partecipanti propongano dei veri e propri disegni di legge e li illustrino materialmente con disegni, cartelloni, video, fotografie, canzoni. È prevista l'individuazione di tre istituti vincitori per ciascun grado di scuola, nonché l'attribuzione di un numero non prestabilito di menzioni speciali ad altri progetti meritevoli. La selezione è effettuata da una Commissione mista composta dal Senato della Repubblica e dal MIUR.

L'obiettivo è quello di avvicinare anche i più piccoli alle Istituzioni e incentivarne il senso civico. Nell'anno scolastico 2017-2018 hanno partecipato al concorso oltre cento istituti scolastici di ogni regione d'Italia. La cerimonia di oggi è stata trasmessa in diretta dal canale satellitare, dalla WebTv e dal canale YouTube del Senato. Gli elaborati prodotti dalle scuole vincitrici sono stati esposti a Palazzo Madama, nella Sala Garibaldi. Nel sito www.senatoperiragazzi.it è disponibile l'elenco completo degli Istituti selezionati.