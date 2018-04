Commonwealth: leader riuniti per decidere successore ... -2

Londra, 20 apr. - Jeremy Corbyn, capo dell'opposizione laburista, parlando alla Bbc ha suggerito l'ipotesi di passare a una leadership a rotazione: "La regina è molto presente ma penso che sia il momento di dire che il Commonwealth dovrebbe decidere chi è il suo presidente sulla base di una rotazione tra i vari Stati membri".

Durante l'ultimo summit del Commonwealth a Malta nel 2015, diversi capi di governo hanno espresso il loro sostegno alla candidatura del 69enne Charles e parlando proprio in quell'occasione Elisabetta ha ricordato come si sia fatta rappresentare in più di un'occasione dal principe di Galles facendo molti elogi all'operato del figlio.