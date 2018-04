Roma, 20 apr. - L'assemblea dei soci di Atlantia ha approvato il bilancio d'esercizio del 2017 che si è chiuso con un utile in crescita a 1,17 miliardi di euro e la distribuzione di un dividendo che prevede un saldo di 0,65 euro, per un totale di 1,22 euro. Il capitale votante è stato il 76,62%, del quale il 98,84% ha votato a favore, lo 0,2% contro, lo 0,54% astenuti e lo 0,33% non ha votato.