Trump ancora contro Comey: Flynn distrutto, lui fa i soldi

New York, 20 apr. - "Così la vita del generale Michael Flynn può essere totalmente distrutta, mentre James 'il Losco' Comey può far uscire notizie e bugie e fare un sacco di soldi con un libro di terza categoria (che non avrebbe mai dovuto essere scritto). Questo è davvero il modo in cui la vita in America deve funzionare? Non credo!". Questo il tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dedicato a James Comey, in seguito alle notizie diffuse dai media sui memo scritti dall'allora capo dell'Fbi all'inizio della presidenza Trump, ora consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso e in parte resi accessibili.

In un memo scritto il 28 gennaio 2017, dopo una cena con il presidente statunitense, riferisce The Hill, Comey scrive che Trump disse che a suo avviso Flynn "ha seri problemi di capacità di giudizio". Trump disse che ad esempio quando lui fece i complimenti a Theresa May per essere stata la prima leader a fargli le congratulazioni dopo l'elezione alla presidenza, Flynn si intromise per dire che un altro leader aveva chiamato prima di lei.

Nei suoi memo Comey dichiara che Trump lo esortò ad archiviare l'inchiesta su Flynn, da lui definito "una brava persona". Trump ha poi licenziato Flynn, motivando la decisione con il fatto che il consigliere aveva mentito al vicepresidente Mike Pence sui suoi legami con funzionari russi.