Commonwealth: leader riuniti per decidere successore Elisabetta II

Londra, 20 apr. - I leader del Commonwealth si sono riuniti a porte chiuse durante il summit in corso a Londra per discutere della successione alla regina Elisabetta II, alla testa dell'organizzazione dal 1952, anno della morte del padre Giorgio VI.

La leadership del Commonwealth non si decide ufficialmente per via ereditaria e pertanto non è automatico che sia il principe di Galles Carlo a prendere il posto della madre. Per tradizione però l'incarico è sempre andato al sovrano del Regno Unito. Carlo è erede al trono di 16 dei 53 Paesi del Commonwealth.

Il portavoce del Primo ministro britannico Theresa May, interpellato di recente sulle intenzioni del premier, non è entrato nei dettagli. La candidatura del principe Carlo non è già decisa, ha spiegato il portavoce di Downing Street: "Questa è ovviamente una decisione che sarà presa più avanti nella settimana da tutti i membri insieme... Penso che decideremo venerdì". (segue)