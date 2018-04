Roma, 20 apr. - Caixa non era interessata a Cellnex. Lo ha detto l'ad di Atlantia, Giovanni Castellucci, rispondendo alle domande degli azionisti in assemblea.

"Caixa non era interessata - ha detto Castellucci -. A domanda a richiesta specifica ha detto di non essere interessata. Quello che farà non lo so".