Sisto (FI): M5S ce la mette tutta? Sì ma per impedire soluzione

Roma, 20 apr. - "Fa sorridere l'utilizzo disinvolto di termini come 'principi' e 'coerenza' fatto dal capogruppo 5 Stelle Toninelli. Ci chiediamo dove sia la coerenza in una forza politica che, per sua stessa ammissione, guarda in simultanea a 'due forni'. Analogamente, è un mistero dove risiedano i principi quando si cambia idea ogni cinque minuti e si ricorre ai veti modulati a seconda del vento che tira". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"La realtà, per quanto amara, è sotto gli occhi di tutti: il Movimento 5 stelle, per usare le parole di Toninelli, 'ce la sta mettendo tutta' sì, ma per evitare che si arrivi ad una soluzione di governo affidabile, stabile e capace di dare al Paese le risposte che attende", conclude.