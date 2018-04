Bernini: grazie a Casellati. Stallo è responsabilità del M5S

Roma, 20 apr. - "Ringraziamo la presidente del Senato per essersi spesa con impegno, competenza e spirito istituzionale per sbloccare lo stallo politico. Il tentativo di Elisabetta Casellati ha messo in chiara evidenza, qualora ci fossero stati dubbi, che la responsabilità dell'impasse ricade tutta intera sul M5S incapace di cogliere un'occasione storica per mettersi davvero al servizio del Paese collaborando e lavorando con il centrodestra unito". Lo ha dichiarato in una nota Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"E' altrettanto certo - ha aggiunto - che ora bisogna dare all'Italia un governo che affronti le tante problematiche aperte che attendono soluzioni rapide e efficaci".