Berlusconi: al posto dei Comunisti adesso ci sono i Cinque Stelle

Termoli, 20 apr. - "Al posto dei comunisti adesso ci sono questi Cinquestelle. Alla mia veneranda età sono ancora qui a dover spiegare agli italiani il pericolo che corrono. Mi sono abbastanza rotto". Berlusconi s Larino ( Campobasso) ha attaccato duramente i Cinquestelle finendo il suo discorso elettorale a Larino Silvio Berlusconi che ha chiuso con un `mi sono abbastanza rotto' riferendosi al suo impegno cominciato `a 12 anni quando attaccavo i manifesti contro i Comunisti" proseguito nel 94 "quando sono sceso in campo' fino ad oggi per `mettere in guardia gli italiani dai pericoli'.