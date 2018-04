Roma, 20 apr. - "Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia accordatami e per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi giorni". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver incontrato Mattarella al Quirinale.

"Ho svolto l'incarico con dedizione cercando di favorire un confronto costruttivo nel perimetro e nei limiti indicati da Mattarella", ha concluso.