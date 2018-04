Friuli, Meloni: ci aspettiamo grande affermazione centrodestra

Ronchi dei Legionari, 20 apr. - "Non so se per fare un Governo si attenderanno i risultati delle Regionali di Molise e Friuli Venezia Giulia. Questo dipenderà anche dal Presidente della Repubblica che mi pare stia dettando dei tempi molto rapidi, come è stato per l'incarico alla presidente Casellati. Lo capisco perché gli italiani ci guardano basiti". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia), prima tappa del suo tour in Friuli Venezia Giulia.

"Quindi non so se si aspetterà la fine della elezioni Regionali, ma ciò non toglie che noi ci aspettiamo una grande affermazione sia in Molise sia in Friuli Venezia Giulia e che eventualmente quella affermazione non farebbe altro che confermare la volontà popolare e un'Italia che vuole sicuramente il centrodestra al governo e non non sicuramente la sinistra. E quindi - ha concluso - anche quando il Movimento 5 Stelle prende in considerazione l'ipotesi di riportare Renzi e la Boschi al Governo forse si dovrebbe interrogare".