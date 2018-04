Amnesty: Grecia, no a blocco richiedenti asilo su isole Egeo -2

Roma, 20 apr. - "Tuttavia, questo non risolverà il problema dell'intenso sovraffollamento sulle isole a meno che coloro che vi erano già arrivati non siano a loro volta trasferiti sulla terraferma, lontano dalle attuali inaccettabili condizioni di vita".

"La sentenza mette in luce l'onere del tutto sproporzionato che ricade su alcune delle isole greche rispetto ad altre regioni europee. Le politiche dell'Unione europea, come l'accordo con la Turchia, per tenere lontani i rifugiati in paesi terzi così come sulle isole greche dev'essere sostituita da un approccio che preveda uguali responsabilità di tutti gli stati membri in materia di rifugiati".